"شبكة إيجار" تُسجّل أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاقها

وأتاحت "إيجار" للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية، منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار.