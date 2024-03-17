إنذار أحمر لـ7 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية بدءًا من الغد

فيما تبدأ في حائل في التاسعة صباح الاثنين حتى التاسعة مساء، وفي المدينة المنورة من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء في بعض المحافظات، وفي أخرى بين السابعة صباحًا والسابعة مساء وبين الثانية ظهرًا حتى الثانية من صباح الثلاثاء في بدر ووادي الفرع، بينما تبدأ في العلا في الثالثة فجر الاثنين وتمتدّ للرابعة عصرًا.