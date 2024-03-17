إنذار أحمر لـ7 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية بدءًا من الغد

رفع المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق الشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار تبدأ في الشرقية والقصيم في الثانية ظهر الغد، وتستمرّ حتى الثانية صباح الثلاثاء بعدة محافظات.
فيما تبدأ في حائل في التاسعة صباح الاثنين حتى التاسعة مساء، وفي المدينة المنورة من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء في بعض المحافظات، وفي أخرى بين السابعة صباحًا والسابعة مساء وبين الثانية ظهرًا حتى الثانية من صباح الثلاثاء في بدر ووادي الفرع، بينما تبدأ في العلا في الثالثة فجر الاثنين وتمتدّ للرابعة عصرًا.
وفي تبوك تبدأ فترة الإنذار في الواحدة فجر الاثنين حتى الواحدة ظهرًا، بينما تبدأ في الحدود الشمالية من الحادية عشرة صباح الاثنين حتى الحادية عشرة مساء.
وفي الجوف تبدأ الحالة من الخامسة فجر الاثنين حتى الخامسة عصرًا.
وتوقّع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة سقوط أمطار غزيرة، تتضمّن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.