أهالي اللحيانية: سيول الأمطار عزلتنا وهدمت منازلنا ونطالب بمشروعات تنموية عاجلة

وأضاف أما فيما يخص تهدم بعض الطرق الرئيسة والفرعية، فقد أوضحت الإدارة المختصة أن المنطقة عشوائية وهي مدرجة ضمن المشروعات المستقبلية، وسيتم تنفيذ عددٍ من المشروعات التطويرية خلال الفترات القادمة إن شاء الله بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.