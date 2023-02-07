أهالي اللحيانية: سيول الأمطار عزلتنا وهدمت منازلنا ونطالب بمشروعات تنموية عاجلة

طالب أهالي حي اللحيانية بشمال الشرائع بمكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بمشروعات تنموية عاجلة والوقوف على آثار ما خلفته سيول الأمطار التي هطلت خلال الأشهر الماضية وجرفت الأسفلت وأسقطت جدران المنازل وعزلتنا الأمر الذي جعلنا بمجهودات ذاتية بردم الطريق لحماية سالكيه.
عدسة "سبق" قامت بجولة ميدانية على الحي والتقت المواطنين.. من جانب آخر قال صلاح المطرفي وراجح السبيعي متحدثين عن الأهالي إن الحي يعاني عند سقوط الأمطار وجريان السيول مما يؤدي إلى عزلهم مسببًا بهدم الأبنية السكنية، الأمر الذي يصعب علينا الدخول والخروج من الحي أثناء هطول الأمطار.
وطالب الأهلي أمانة العاصمة المقدسة بالوقوف على الحي والاستماع لمطالبنا بحماية الأهالي من السيول الجارفة ودرء مخاطرها باعتماد مشروعات تصريف السيول وترصيف وتعبيد الحي بالأسفلت وصيانته الأسفلت المتضرر بعد تهالكه من آثار الأمطار وسبب ضرر المركبات.
وتابع الأهالي نحاول أن نصلح الطريق الرئيس للحي بمجهودات ذاتية وردم آثار السيول وسد الحفر حتى لا تتضرر المركبات.
كما طالب الأهالي إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة بمراقبة شركات النظافة التي لا تقوم بعملها بشكل دوري مما تسبب في تكدس النفايات على الطريق الرئيس للحي والطرق الفرعية حتى لا يسبب تكدسها إلى مسببات مرضية وانتشار الحشرات والبعوض.
"سبق" وجهت مطالب الأهالي لمتحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني الذي صرح قائلاً فيما يخص أعمال النظافة فإن هناك العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على نظافة المواقع وإزالة المخلفات أولاً بأول، ويتم تكثيف الفرق حسب ما تقتضيه الحاجة وكذلك حسب تلقي بلاغات السكان.
وأضاف أما فيما يخص تهدم بعض الطرق الرئيسة والفرعية، فقد أوضحت الإدارة المختصة أن المنطقة عشوائية وهي مدرجة ضمن المشروعات المستقبلية، وسيتم تنفيذ عددٍ من المشروعات التطويرية خلال الفترات القادمة إن شاء الله بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.