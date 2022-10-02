وزارتا السياحة والثقافة تتعاونان لتطوير مواد تدريبية للمواقع والمسارات السياحية الثقافية في المملكة

قامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة بإعداد (28) مادة تدريبية لمواقع التراث الثقافي والمسارات السياحية الثقافية المختلفة في المملكة بهدف إثراء المحتوى التدريبي المقدم للمرشدين السياحيين، التي تساعدهم على توفير تجربة سياحية مميزة من خلال رفع كفاءتهم، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن مختلف مواقع التراث الثقافي في المملكة والمسارات السياحية الثقافية، وتعريفهم بالعمق التاريخي الثقافي الذي يميز كلاً منها.