مرصد الختم الفلكي يشارك في رصد وتأكيد اكتشاف كواكب خارجية

وأضاف عودة أنه فور انضمام المرصد للشبكة العالمية، بدأ برصد بعض النجوم المرشحة لوجود كواكب حولها. وعادةً ما تستغرق عملية الرصد بين أربع إلى سبع ساعات في الليلة الواحدة، ويشترط أن تكون السماء صافية وخالية من السحب أو الاضطرابات. وبلغ عدد النجوم التي تم رصدها بنجاح 12 نجمًا، بعضها رُصد في ليالٍ متعددة. وباستخدام التلسكوب الرئيسي للمرصد بقطر 14 بوصة، تمكن المرصد من تحويل حالة عشرة نجوم من "كوكب مرشح" إلى "كوكب موثق". ويُعلن ذلك عبر إشعار رسمي من إدارة المشروع بعد التأكد من الأرصاد.