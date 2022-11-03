"الليلة السعودية".. فعالية بسيدني لتعريف المستثمرين بثقافة وتاريخ المملكة

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فعالية "الليلة السعودية" للمستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين بدولة أستراليا، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس خالد بن صالح المديفر، على هامش مشاركة المملكة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC، المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022م.
وتستهدف "الليلةُ السعودية"، التعريف بتاريخ المملكة العريق وحضارتها الأصيلة، وأبرز المشاريع التنموية القائمة والمناطق الجغرافية السياحية، التي تزخر بها المملكة في جميع أطرافها، بالإضافة للتعريف بالثقافة المنوعة لمناطق المملكة.
وأكد "الخريف" خلال كلمته الافتتاحية في "الليلة السعودية"، أن المملكة تعمل على تحول وطني اجتماعي واقتصادي؛ حيث ستكون السياحة محركًا رئيسيًّا لنمو الاقتصاد السعودي، وبحلول عام 2030 تهدف المملكة إلى جذب 100 مليون زائر سنويًّا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة إلى أكثر من 10%.
وبيّن أن المملكة حريصة على الاستفادة من بنيتها التحتية وخبراتها؛ لقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستقبل تتمتع فيه الأجيال القادمة بصحة وأمان، بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين، ويصل إلى أهداف رؤية المملكة 2030م.
وتأتي "الليلة السعودية"، ضمن الزيارة الرسمية للوفد السعودي إلى دولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة تحت مظلة "استثمر في السعودية".