"الليلة السعودية".. فعالية بسيدني لتعريف المستثمرين بثقافة وتاريخ المملكة

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فعالية "الليلة السعودية" للمستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين بدولة أستراليا، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس خالد بن صالح المديفر، على هامش مشاركة المملكة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC، المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022م.