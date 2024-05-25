مستشار تربوي: التهيئة النفسية المناسبة واجبة قبل الاختبارات.. والسهر أكبر مُشتِّت للطلاب

قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي إنه يجب أن تكون التهيئة النفسية مناسبة قبل الاختبارات، مشيرًا إلى أن السهر يُعتبر أكبر مشتت للطلاب. كما نصح قبل الاختبارات بعدم الخوف أو القلق الزائد غير المبرر. وأيضًا الأسرة عليها مساعدة أبنائها في تنظيم الوقت والمكان المناسب وعدم السهر.