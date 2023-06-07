إغاثي الملك سلمان: المملكة ستستمر في دعم الأطفال في مناطق النزاعات والكوارث

شاركت المملكة العربية السعودية، في مؤتمر دولي بعنوان "حماية الأطفال في النزاعات المسلحة- مستقبلنا المشترك "في العاصمة النرويجية أوسلو، والمنعقد خلال الفترة من 5- 6 يونيو 2023م، والذي تنظمه وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال (Save the children)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والاتحاد الإفريقي ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.