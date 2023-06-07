إغاثي الملك سلمان: المملكة ستستمر في دعم الأطفال في مناطق النزاعات والكوارث

شاركت المملكة العربية السعودية، في مؤتمر دولي بعنوان "حماية الأطفال في النزاعات المسلحة- مستقبلنا المشترك "في العاصمة النرويجية أوسلو، والمنعقد خلال الفترة من 5- 6 يونيو 2023م، والذي تنظمه وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال (Save the children)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والاتحاد الإفريقي ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.
وشارك الوفد السعودي المكون من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا في الدكتورة هناء عمر، مديرة إدارة الدعم المجتمعي ومديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية المكلف، وممثلي هيئة حقوق الإنسان، ووحدة حماية الأطفال في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وممثل من وزارة الخارجية.
وناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في النزاع المسلح.
وتعهدت وزيرة الخارجية النرويجية في كلمتها الافتتاحية بمبلغ مليار كرونة نرويجي على مدى ثلاث سنوات؛ فيما استعرضت الدكتورة هناء عمر خلال مداخلتها في الجلسة العامة المعنية بالعمل من أجل الأطفال وتحقيق استجابة إنسانية مستدامة"، حرص المملكة على حماية الطفل وبالأخص في النزاع المسلح والجهود المقدمة لتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث.
وأبرزت الدكتورة هناء عمر جهود المملكة العربية السعودية في القضايا الإنسانية ودورها في حفظ الأمن والسلم؛ مشيرة إلى دور المملكة في الأزمة السودانية؛ فإعلان جدة يؤكد حماية المدنيين وتيسير العمل الإنساني والامتناع عن تجنيد الأطفال، كما قدمت المملكة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المساعدات الإنسانية في السودان.
واستعرضت جهود الجهات المعنية بالمملكة في هذا المجال، إضافة إلى المشاريع الإنسانية التي قدمتها المملكة لدعم حماية فئة الأطفال خلال النزاعات المسلحة منها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح "كفاك"، والشراكات مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع منظمة اليونيسف.
وأشارت الدكتورة هناء إلى حرص المملكة على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ولذلك تم إنشاء وحدة خاصة بحماية الأطفال في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وأكدت الدكتورة "هناء" أنه في ظل تزايد الأزمات والكوارث واتساع فجوة التمويل؛ يجب البحث عن الحلول المستدامة وتعزيز توطين العمل الإنساني ودعم قدرات المجتمع المحلي لضمان استدامة الأثر وتعزيز صمود المجتمعات.
واختتمت كلمتها بأن المملكة ستستمر في دعم الأطفال في مناطق النزاعات والكوارث وبناء الشراكات الفاعلة لمعالجة القضايا الإنسانية الملحة، ولمواجهة التحديات المتزايدة ضد الأطفال في الأزمات الراهنة، وأنه سيضاف لخطة عمل المركز المعنية بحماية الأطفال للعام القادم 3 ملايين دولار أمريكي تقدم عبر مشاريع إنسانية مع المنظمات الأممية أو الدولية أو المحلية.