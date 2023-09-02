"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان السيول وزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، حائل، نجران، المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.