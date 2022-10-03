"داون تاون".. تنمية وفرص عمل ومراكز حضرية و"رؤية" تتحقق

تهدف شركة "داون تاون السعودية" التي أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاقها، إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.
وستسهم شركة داون تاون السعودية في تطوير وتنمية واستغلال الفرص في 12 مدينة، انطلاقًا من تأكيد سمو ولي العهد –حفظه الله- على الاستفادة من إمكانات كافة المدن في المملكة وتنميتها.
والمتتبع للشأن الاقتصادي سيجد أن الشركة الجديدة ستعمل على خلق العديد من الفرص والخيارات الجديدة لسكان المدن والزوار وقطاع الأعمال في مجالات مختلفة تشمل التسوق والترفيه والضيافة والسكن؛ بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار ما أعلن عنه سمو ولي العهد –حفظه الله- من مشاريع وهيئات ومكاتب استراتيجية تُعنى بتطوير وتنمية مدن المملكة.
وتعمل شركة داون تاون السعودية في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والذي يعد ركيزة وعامل تمكين أساسيًا لرؤية 2030 من خلال العديد من الاستثمارات التي تشمل المشاريع المحلية التحفيزية التي ستسهم في خلق أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.
وستسهم الشركة في التنمية والتحول الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لسكان المدن من خلال مشاريعها التي ستقدم فرص العمل والفرص التجارية والاستثمارية والسياحية التي ستعزز جاذبية تلك المدن.
وسيكون لكل مشروع طابع مختلف عن مثيله في المدن الأخرى، بحسب احتياجات وتطلعات كل مدينة، وسيستمد هويته من روح مناطقنا وثقافتها، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في مدننا.
يُذكر أن الشركة ستنفذ العديد من الشراكات، وستقدم مشاريعها فرصًا جديدة ومتنوعة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص للتوسع في العديد من المجالات.