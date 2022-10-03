"داون تاون".. تنمية وفرص عمل ومراكز حضرية و"رؤية" تتحقق

والمتتبع للشأن الاقتصادي سيجد أن الشركة الجديدة ستعمل على خلق العديد من الفرص والخيارات الجديدة لسكان المدن والزوار وقطاع الأعمال في مجالات مختلفة تشمل التسوق والترفيه والضيافة والسكن؛ بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار ما أعلن عنه سمو ولي العهد –حفظه الله- من مشاريع وهيئات ومكاتب استراتيجية تُعنى بتطوير وتنمية مدن المملكة.