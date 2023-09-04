بنك معرفي.. المملكة تفتح ذراعيها للورشة الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

استضافت المملكة ورشة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 2023 بعنوان "الصحة النباتية لحماية البيئة" بتنظيم من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
ويشارك في الورشة التي تستمر أربعة أيام بمنطقة القصيم، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وعدد من المنظمات العالمية التي تُعنى بحماية الموارد النباتية، إضافة إلى الجهات الرسمية والمعنية في المملكة؛ بهدف التعرف على الممكنات وتعزيز دور كل الدول الأعضاء باتباع المعايير الدولية في وقاية النباتات، وكذلك مناقشة وطرح آخر التحديثات الدولية في مجال الصحة النباتية، وتعزيز التدابير الضرورية والاحترازية تفاديًا لتفشي الآفات الزراعية الخطيرة من دولة لأخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني "وقاء" المهندس أيمن الغامدي في الجلسة الافتتاحية أمس، اهتمام المملكة بحماية الموارد والمحاصيل النباتية من غزو وانتشار الآفات النباتية، وتقليل تأثير الآفات على الأمن الغذائي والتجارة والنمو الاقتصادي والبيئي؛ منوهًا بقرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز وما ترتب عليه صدور القرار الوزاري بنقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى مركز وقاء.
وأضاف أن المركز يهدف إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية؛ وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والـعلاجية؛ لضمان صـحة الـنباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وبيّن "الغامدي" أن المملكة تحرص على اتباع المعايير الدولية في وقاية النباتات والتعاون الوثيق مع كافة دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا؛ لتعزيز قدرات الصحة النباتية للحد من مخاطر انتشار الآفات العابرة للحدود وتحدياتها الطارئة؛ لافتًا إلى أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور وربط جسور التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال الصحة النباتية.
وشدد على أهمية إقامة ورشة العمل الإقليمية سنويًّا كونها رافدًا مهمًّا وبنكًا معرفيًّا يجمع ممثلي المنظمات القطرية لوقاية النباتات في الإقليم ويتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف ومناقشتها حول مختلف قضايا الصحة النباتية؛ حيث إن هذه الآفات والأمراض تعرّض الأمن الغذائي إلى خطر في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا مع ما يترتب عنها من آثار اقتصادية وبيئية خطيرة.
يُذكر أن مهمة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تتمثل في حماية الموارد النباتية بخطوات استباقية واحترازية عن طريق منع دخول الآفات الضارة وانتشارها إقليميًّا وعالميًّا.