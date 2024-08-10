"فلكية جدة": رصد اقتران القمر بالنجم "السماك الأعزل"

ووصف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، "السماك الأعزل" بأنه من نجوم المرتبة الأولى؛ ما يعني واحدًا ألمع نجوم السماء. وهو في حقيقته عبارة عن نجمَيْن يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما. ولو كان "السماك الأعزل" على المسافة نفسها التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصريًّا أكثر إشراقًا بنحو 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع "السماك الأعزل" على مسافة 262 سنة ضوئية فسوف تظهر الشمس 1/ 1.900 فقط من لمعان "السماك الأعزل" على تلك المسافة.