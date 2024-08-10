"فلكية جدة": رصد اقتران القمر بالنجم "السماك الأعزل"

رُصد بسماء العالم العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت، ومع بداية الليل، اقتران القمر بالنجم "السماك الأعزل" في ظاهرة مشاهَدَة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
ووصف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، "السماك الأعزل" بأنه من نجوم المرتبة الأولى؛ ما يعني واحدًا ألمع نجوم السماء. وهو في حقيقته عبارة عن نجمَيْن يدوران حول بعضهما، ولكن يظهران لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما. ولو كان "السماك الأعزل" على المسافة نفسها التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصريًّا أكثر إشراقًا بنحو 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع "السماك الأعزل" على مسافة 262 سنة ضوئية فسوف تظهر الشمس 1/ 1.900 فقط من لمعان "السماك الأعزل" على تلك المسافة.
وأشار إلى أنه خلال ساعات الليل سيلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء؛ والسبب في ذلك هو السبب نفسه الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار؛ وذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.
يُشار إلى أنه عند مراقبة القمر من ليلة إلى الليلة التالية يمكن بسهولة ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض. فعلى سبيل المثال: مساء اليوم التالي الأحد سيلاحَظ أن القمر تحرك نحو الشرق مبتعدًا عن نجم "السماك الأعزل".