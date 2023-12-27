ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون

وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب "وعد" لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023، بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1.155.000 مليون فرصة تدريبية. كما تم تدريب 62.254 مستفيدة على رأس العمل، ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62% من مستهدف المبادرة.