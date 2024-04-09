"الترفيه" تضيء جميع مناطق السعودية بالألعاب النارية ابتهاجًا بعيد الفطر

وشملت المناطق التي حددتها الهيئة للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساء كلاً من: مدينة الرياض في منطقة سكوير في بوليفارد سيتي، ومدينة الخبر في برج المياه الواقع في الكورنيش، ومدينة جدة في البروميناد. وستستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة يومين.