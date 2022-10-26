استراتيجية وواعدة.. ما القطاعات التي ستستثمر فيها الشركات الإقليمية للصندوق السيادي السعودي؟

يسهم صندوق الاستثمارات العامة بدور فعّال في تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، باعتباره واحدًا من الركائز الأساسية لـ"رؤية 2030"؛ إذ يستهدف الصندوق الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025، ويعتمد الصندوق في تدبير هذا الإسهام بحسب ما ورد في برنامجه على مجموعة من المسارات تشمل "إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، وتأسيس شراكات اقتصادية إقليمية ودولية تعمق تأثير المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي".
وفي مسار تأسيس الشراكات الاقتصادية، وبعد إطلاق الصندوق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في 5 أغسطس الماضي؛ للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المقامة حاليًا في الرياض، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة خمس شركات إقليمية جديدة للاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وسيبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في الدول الست 24 مليار دولار أمريكي.
ويطرح تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركات استثمارية في هذه الدول، سؤالًا عن الجدوى الاقتصادية لها، وتبين المؤشرات أن تأسيس هذه الشركات سيحقق الجدوى الاقتصادية منها، بناءً على توفر الفرص الاستثمارية في الدول الست، وبالنظر إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من أقوى الأسواق الناشئة في العالم، وينسجم هذان العاملان تمامًا مع استراتيجية الصندوق في البحث عن فرص استثمارية في المنطقة تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل؛ لتحقيق العوائد المستدامة.
ولكن ما هي القطاعات التي ستستثمر فيها هذه الشركات، والتي ستحقق عوائد مستدامة للمملكة؟ لقد اختار الصندوق عددًا من القطاعات صنّفها بناءً على معاييره الاستثمارية بأنها استراتيجية وواعدة، وهذه القطاعات هي: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع، والتعدين، والتقنية، والاتصالات، والزراعة، والأغذية، وجميعها قطاعات حيوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتياجات الأساسية لأي شعب من الشعوب.