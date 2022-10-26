استراتيجية وواعدة.. ما القطاعات التي ستستثمر فيها الشركات الإقليمية للصندوق السيادي السعودي؟

وفي مسار تأسيس الشراكات الاقتصادية، وبعد إطلاق الصندوق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في 5 أغسطس الماضي؛ للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المقامة حاليًا في الرياض، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة خمس شركات إقليمية جديدة للاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وسيبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في الدول الست 24 مليار دولار أمريكي.