"الأرصاد": ما يُتداول عن أن أمطار جازان غير مسبوقة غير صحيح

أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن ما يُتداول حول أن جازان لم تشهد هطول أمطار مماثلة للأمطار الحالية، وأنها غير مسبوقة، غير صحيح؛ إذ سبق أن سُجلت خلال أغسطس 2020م كميات أمطار بلغت 146.5 ملم.