"الأرصاد": ما يُتداول عن أن أمطار جازان غير مسبوقة غير صحيح

أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن ما يُتداول حول أن جازان لم تشهد هطول أمطار مماثلة للأمطار الحالية، وأنها غير مسبوقة، غير صحيح؛ إذ سبق أن سُجلت خلال أغسطس 2020م كميات أمطار بلغت 146.5 ملم.
وكانت منطقة جازان قد شهدت أمطارًا غزيرة؛ سالت إثرها عدد من الأودية.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وهطول أمطار بين متوسطة وغزيرة.