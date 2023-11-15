"بني عيسى" تشهد أمطاراً غزيرة.. ووادي قنونا يجرف خمسينياً معتلاً نفسياً

لكن للأسف لم يتمكنوا من العثور عليه إلا بعد مسافة طويلة داخل الوادي وقد توفي رحمه الله، فيما انتشلت جثته فرق الإنقاذ بمشاركة المتطوعين من أهل المنطقة.