"بني عيسى" تشهد أمطاراً غزيرة.. ووادي قنونا يجرف خمسينياً معتلاً نفسياً

شهدت قرى بني عيسى شرق القنفذة وحاضرتها سبت الجارة، عصر اليوم، أمطاراً غزيرة سالت على إثرها جميع الأودية والشعاب، وخصوصاً القرى الشرقية المحيطة بوادي قنونا، والذي تسببت سيوله في جرف خمسيني معتل نفسياً لمسافة طويلة.
وعلى الفور هبت فرق الإنقاذ والمتطوعون للبحث عنه رغم استمرار الهطول سعياً منهم لسرعة إنقاذه بعدما شاهده بعض الموجودين على ضفاف الوادي في عرض السيل في بداية سقوطه.
لكن للأسف لم يتمكنوا من العثور عليه إلا بعد مسافة طويلة داخل الوادي وقد توفي رحمه الله، فيما انتشلت جثته فرق الإنقاذ بمشاركة المتطوعين من أهل المنطقة.