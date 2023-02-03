المنطاد الصيني ليس الأول.. حلقات من محاولات التجسس داخل أمريكا.. إليك أبرزها

فالمنطاد الذي حلق عالياً في سماء الولايات المتحدة، عابراً المجال الجوي الأمريكي، ومتنقلاً بين ولاياتها، مرتفعاً فوق مواقعها الاستراتيجية؛ بحثاً عن المعلومات والبيانات، لم يكن حالة جديدة غير مسبوقة، بل إن بكين أرسلت مراراً مناطيد للمراقبة فوق الولايات المتحدة، إلا أن الأخير بقي طويلاً على غير العادة في السماء الأمريكية، بحسب مسؤولين أمريكيين.