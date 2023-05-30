"أمير الشرقية": المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف وتعمل على تنظيمها وحوكمتها

ولفت أمير الشرقية إلى أن "الوقف هو الباقي للإنسان بعد إتمام مسيرته في الحياة ورحيله منها، يستفيد منه الناس لسنوات وسنوات" ، ولجنة الأوقاف بغرفة الشرقية لها دور حيوي في هذا المجال لتعريف المجتمع والراغبين في المساهمة بأوقاف كيف تكون إدارتها وتنميتها، ويعد وجود هذه اللجنة المباركة باباً من أبواب الخير، حيث إن غرفة الشرقية لديها أدوات عديدة، فهي غرفة التجمع الأهم لرجال الأعمال وتستطيع أن تفتح مجالات للحوكمة والخصوصية وتوفر البيئة المناسبة لراغبي الوقف، وإنشاء هذه اللجنة قرار صائب، ويجب أن يتم تطوير أعمالها بما يسهم في تحقيق أهدافها التي يسعى أعضاؤها لتحقيقها".