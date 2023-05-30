"أمير الشرقية": المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف وتعمل على تنظيمها وحوكمتها

أكّد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الدولة -رعاها الله- تولي اهتماماً بالغاً بالأوقاف، وقد أنشئت الهيئة العامة للأوقاف لتنظيم وتطوير وحوكمة هذه الأعمال الخيرة وضمان استمراريتها من خلال تطوير التشريعات، سعياً لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وحفظ الأوقاف وتطويرها.
وقال الأمير سعود بن نايف "أدت الأوقاف دوراً رئيساً عبر التاريخ لتوفير تمويل مستدام لعديد من الخدمات الاجتماعية والخيرية، ويعلم الجميع أن الأوقاف أصول تخصص من أهل الخير لأغراض خيرية عامة أو خاصة مفيدة للمجتمع، ومن يساهم بها، ويقوم عليها هم أهل خير وفضل وإحسان ويحتاجون إلى التشجيع والعناية".
جاء ذلك خلال استقباله في مجلس "الإثنينية"، مديري الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين والدكتور عايض القحطاني رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية وأعضاء اللجنة.
ولفت أمير الشرقية إلى أن "الوقف هو الباقي للإنسان بعد إتمام مسيرته في الحياة ورحيله منها، يستفيد منه الناس لسنوات وسنوات" ، ولجنة الأوقاف بغرفة الشرقية لها دور حيوي في هذا المجال لتعريف المجتمع والراغبين في المساهمة بأوقاف كيف تكون إدارتها وتنميتها، ويعد وجود هذه اللجنة المباركة باباً من أبواب الخير، حيث إن غرفة الشرقية لديها أدوات عديدة، فهي غرفة التجمع الأهم لرجال الأعمال وتستطيع أن تفتح مجالات للحوكمة والخصوصية وتوفر البيئة المناسبة لراغبي الوقف، وإنشاء هذه اللجنة قرار صائب، ويجب أن يتم تطوير أعمالها بما يسهم في تحقيق أهدافها التي يسعى أعضاؤها لتحقيقها".
وقال " إن ديننا الحنيف حثّنا على أمور عديدة، ومن أهم هذه الأمور ما يبقى للإنسان بعد رحيله عن الحياة من مالٍ ينتفع به أو علمٍ أو ولدٍ صالح يدعو له، وفي مجال الأوقاف ما يتبقى منها هو خيرٌ كثيرٌ ويستطيع الإنسان أن يُوقف ما يشاء بخصوصية تامة وهي القيمة العظيمة التي يتركها الشخص بعد رحيله.
وأضاف "هناك أوقافٌ عديدة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية وكثير من مدن المملكة عمرها يصل إلى مئات السنين وبعضها يتجاوز الألف سنة وأجرها باقٍ لمَن أوقفها، إن شاء الله.
بدوره، ألقى رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني؛ كلمة جاء فيها: "إن الوقف يُمثل صورة من صور الترابط والتراحم الاجتماعي، وصلة لربط السلف بالخلف، وتعبيراً واقعياً عن النزعة التكافلية التي أقرّها الإسلام".
وأضاف القحطاني "في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تشهد المملكة اهتماماً كبيراً بالقطاع الوقفي، ما أسهم في تطويره وتنميته وتعزيز دوره في مسيرة البلاد التنموية؛ حيث تقف قطاعاتنا جميعها، وفي طليعتها القطاع الوقفي في مقدمة نهضتنا الكُبرى؛ بما يقدّمه من عوائد ضخمة لهذه النهضة، ليس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضاً؛ بإسهامه في إضافة صروحٍ وقفية متنوّعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
وبيّن القحطاني؛ أن الإستراتيجية الواضحة للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية تنطلق وفق توجيهات أمير الشرقية، واضعةً نصب عينيها العمل على المساهمة في ترسيخ مفاهيم الوقف وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية بين أوساط رجال وسيدات الأعمال وحثّهم على الوقف وإبراز جوانبه التنموية من خلال تشجيع ونشر الوعي بأهمية تأسيس الأوقاف والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم مجالات الأوقاف وصولاً لقطاع ناجح ومُستدام يتماشى وتُطلعات رؤية المملكة 2030م.
وتقدَّم القحطاني؛ في ختام كلمته، بخالص الشكر وجزيل العرفان لأمير الشرقية، على جهوده التي يبذلها من أجل المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، ومساعيه الحثيثة لأجل خدمة التنمية في المنطقة بمختلف المجالات.
حضر المجلس، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال؛ وعددٌ من المسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة.