البسمة ترتسم على محيا الحجاج.. شاهد صور تعكس النجاح السعودي
يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في سعادة بالغة، والبسمة لا تفارق محياهم، ولِمَ لا وقد سخرت المملكة العربية السعودية الإمكانات، ووفرت الخدمات، وطوعت كل شيء؛ كي يؤدي حجيج بيت الله الحرام مناسكهم بسهولة ويسر.
وأظهرت الصور التي نشرها حساب وزارة الحج والعمرة على "تويتر" مدى السعادة والراحة التي ظهرت على وجوه الحجاج، وهم يؤدون مناسكهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.
ويستكمل ضيوف الرحمن ابتداءً من اليوم أول أيام التشريق أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.
وينعم الحجاج خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية، وسكينة، وأمان، يحيطهم جميع ما يحتاجون إليه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف، وغيرها من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتيسر عليهم أداء مناسكهم.