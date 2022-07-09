البسمة ترتسم على محيا الحجاج.. شاهد صور تعكس النجاح السعودي

وأظهرت الصور التي نشرها حساب وزارة الحج والعمرة على "تويتر" مدى السعادة والراحة التي ظهرت على وجوه الحجاج، وهم يؤدون مناسكهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.