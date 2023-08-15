لتحفيز الاستثمار... "الصناعة": 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية

وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، والإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشاريع التعدينية.