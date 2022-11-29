"الهلال الأحمر" بمكة ترفع مستوى الجاهزية والتأهب لهطول الأمطار

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة في محافظات: "العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، والجموم، وخليص، وميسان، والليث، وأضم، والعرضيات"، من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء.