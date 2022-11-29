"الهلال الأحمر" بمكة ترفع مستوى الجاهزية والتأهب لهطول الأمطار

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الجاهزية والتأهب، تزامنًا مع وجود حالة مطرية.
وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة في محافظات: "العاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، والجموم، وخليص، وميسان، والليث، وأضم، والعرضيات"، من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفي بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ98 مركزًا إسعافيًا و160 فرقة إسعافية وتطوعية وعشر عربات للاستجابة النوعية "سند" و"هداج" و"طويق" و"الثريا"، بالإضافة إلى طائرتي إسعاف جوي.
كما جرى إنشاء أربع مناطق إسناد في وسط وشمال جدة، وكبري بحره وكبري الإيواء.
وناشد "بلجون" المواطنين والمقيمين، بتوخي الحذر والحيطة واتباع الإرشادات والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول أثناء الأمطار.
ولفت إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم "997" أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.