"الفضلي": نمتلك نظمًا زراعية غذائية عربية مرنة قادرة على مواجهة التحديات

وأبان "الفضلي" أن العالم العربي يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث يشير أحدث تقرير للأمم المتحدة على أن ما يقدر بنحو (54) مليون شخص في المنطقة يعانون من الجوع، بزيادة (55) % منذ 2010م، وأيضًا أكثر من نصف السكان في المنطقة لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مما يجعل ضرورة التحول في النظم الزراعية الغذائية في المنطقة أمرًا ملحًا للحد من سوء التغذية والجوع.