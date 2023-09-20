انطلاق أسبوع المحاكاة الصحي في مدينة الملك سلمان الطبية

ويهدف إلى إطْلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في مجال المحاكاة، وإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي تسهم في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات العلاجية للمرضى، ودور التعليم الطبي بالمحاكاة في تطوير مهارات العاملين الصحية، والتقليل من الأخطاء الطبية المرتبطة بالعنصر البشري من خلال استخدام المحاكاة الصحية في الإجراءات الطبية في تخصصات عدة، وإيجاد بيئة آمنة لممارسات المهن الطبية المختلفة.