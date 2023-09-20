انطلاق أسبوع المحاكاة الصحي في مدينة الملك سلمان الطبية

انطلقت فعاليات "أسبوع المحاكاة الصحيّ"، اليوم الأربعاء، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة، بحضور قادة التجمّع الصحي بالمنطقة.
ويستهدف البرنامجُ الذي ينظّمه مركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمّع الصحي بالمدينة المنورة، على مدار يومين؛ العاملين في التعليم التمريضي.
ويهدف إلى إطْلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في مجال المحاكاة، وإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي تسهم في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات العلاجية للمرضى، ودور التعليم الطبي بالمحاكاة في تطوير مهارات العاملين الصحية، والتقليل من الأخطاء الطبية المرتبطة بالعنصر البشري من خلال استخدام المحاكاة الصحية في الإجراءات الطبية في تخصصات عدة، وإيجاد بيئة آمنة لممارسات المهن الطبية المختلفة.
وتضمّنت الفعاليات عرضًا مرئيًّا؛ للتعريف بالتدريب بالمحاكاة الذي يعدّ أحد الممارسات الطبية الحديثة.
كما باشر طاقمٌ طبي متخصّص فرضيةَ تدخّل لإنقاذ حالة طبية حرجة، والإجراءات الطبية المُتبعة في مثل هذه الحالات، بحضور العديد من الممارسين الصحيين والكوادر الطبية، وممثلي مراكز التدريب والمتدربين.