"الأرصاد" يرفع درجة التنبيه للون الأحمر في جازان وعسير: أمطار غزيرة وصواعق

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي جازان وعسير، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز، أن نهاية فترة الإنذار في جازان التاسعة مساءً اليوم، ويشمل محافظتَي الدرب وبيش.
فيما يستمر في منطقة عسير حتى العاشرة مساء اليوم بكل من: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية.