"الأرصاد" يرفع درجة التنبيه للون الأحمر في جازان وعسير: أمطار غزيرة وصواعق

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي جازان وعسير، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.