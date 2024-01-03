بين 0.2 و13.2 مم.. الأرصاد تكشف عن كميات الأمطار المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كل من: (الرياض، والحدود الشمالية، وجازان، والمنطقة الشرقية).
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجلت محطتا محمية الملك عبدالعزيز والدرعية في الرياض، كميات أمطار 0.2 ملم.
وفي الحدود الشمالية سجلت محطة مطار رفحاء 12.7 مم؛ فيما سجلت محطات جازان 2.8 بمطار الملك عبدالله، و16 مم بسرب الطيران البحري، و13.2 بقيادة حرس الحدود.
وأضاف المركز أن محطات الرصد الـ13 في الشرقية سجلت كميات أمطار تراوحت بين 0.8 و12.6.