"وول ستريت": متوقع أن تشتري الرياض والخطوط السعودية ٨٠ طائرة من بوينغ

اقتربت شركتا الطيران السعوديتان -الخطوط السعودية وطيران الرياض- من إبرام صفقة لشراء نحو ٨٠ طائرة من "بوينغ"، وهي من أحد أسباب ارتفاع أسهم الشركة الأمريكية وتحوّلها للون الأخضر.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصادر أن المتوقع أن تشتري شركة الطيران السعودية الجديدة (الرياض) مبدئياً ما يقارب ٣٩ طائرة ذات الجسم العريض، كذلك يتوقع ألا تقل طلبية الخطوط السعودية عن ٣٩ طائرة.
ووفقاً للتقرير، فإنه يُتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقتٍ قريبٍ خلال الأسبوع الجاري.
وتحظى الطائرات ذات الجسم العريض بشعبية كبيرة بين شركات الطيران في العالم لكفاءتها في استهلاك الوقود، وقدرتها على نقل الركاب بشكلٍ مريحٍ على الطرق الدولية لمسافات طويلة.