"وول ستريت": متوقع أن تشتري الرياض والخطوط السعودية ٨٠ طائرة من بوينغ

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصادر أن المتوقع أن تشتري شركة الطيران السعودية الجديدة (الرياض) مبدئياً ما يقارب ٣٩ طائرة ذات الجسم العريض، كذلك يتوقع ألا تقل طلبية الخطوط السعودية عن ٣٩ طائرة.