أم القرى تتلألأ.. هكذا التقطت "ريانة" مكة المكرمة من الفضاء

أظهر مقطع فيديو، التقطته رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، تلألؤ مكة المكرمة من الفضاء، وذلك أثناء مرورها فوقها بعد انتهاء تجاربها التي تجريها في الفضاء ضمن الطاقم الذي غادر الأرض قبل أيام.
وظهرت أم القرى في الفيديو القصير كنقطة بيضاء مضيئة وسط الظلام الدامس حولها، فيما أبدت رائدة الفضاء انبهارها أثناء تعليقها على المقطع.
وكتبت "برناوي" على حسابها في "تويتر" تعليقًا على الفيديو المنشور: "بعدما خلصت تجاربي اليوم مررنا فوق مكة المكرمة.. نور على نور".
وكان رائدا الفضاء السعوديان (ريانة برناوي، وعلي القرني) قد غادرا الأرض قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاء الدولية؛ لإنجاز مهمتهما العلمية الفضائية كجزء من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء.
وسيجري الطاقم السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية، يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية.