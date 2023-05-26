أم القرى تتلألأ.. هكذا التقطت "ريانة" مكة المكرمة من الفضاء

أظهر مقطع فيديو، التقطته رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، تلألؤ مكة المكرمة من الفضاء، وذلك أثناء مرورها فوقها بعد انتهاء تجاربها التي تجريها في الفضاء ضمن الطاقم الذي غادر الأرض قبل أيام.