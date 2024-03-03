"سعود الطبية" تنقل تجربتها الناجحة في جراحة "طيف المشيمة المتقدمة"

نقلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تجربتها في التدخل الجراحي الأمثل لعلاج طيف المشيمة المنزاحة والملتصق.
جاء ذلك من خلال مشاركتها، اليوم الأحد، بثلاث ورقات عمل، خلال مؤتمر "طيف المشيمة المتقدمة" بالمنطقة الشرقية.
وأشارت "المدينة" إلى أن الورقة الأولى تناولت بحثًا علميًا حول الحمل خارج الرحم بإشراف الاستشاري د. نورة القحطاني.
وأتت الورقة العلمية الثانية، حول مشاركة خبرة مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية في التدخل الجراحي الأمثل لعلاج طيف المشيمة المنزاحة والملتصقة والمستجدات الطبية في هذا المجال، تحت إشراف المدير الطبي لمستشفى النساء والولادة د. مفرح عسيري.
وكشفت الورقة الثانية، إحصاءات تتعلق بعلاج 192 حالة من المشيمة المنزاحة والملتصقة في 2023م، موضحة أن نسبة استئصال الرحم 22%، بمستشفى النساء والولادة، أمام معدل عالمي يصل 27%.
في حين تناولت الورقة الثالثة، التدخل الجراحي الأمثل لعلاج طيف المشيمة الملتصقة والمستجدات الطبية في هذا المجال بإشراف الاستشاري د.نوال الحربي.