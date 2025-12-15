المسند محذرًا: لا تستهينوا بغدر الأرض بعد الأمطار أستاذ مناخ حذر المتنزهين من مصائد الطين بعد الهطولات

ودعا المسند المتنزهين ومحبي متابعة الأمطار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالخروج عن الطرق المعبدة، لافتًا إلى أن مثل هذه الحالات المطرية تشهد ارتفاعًا في حوادث التعثر في الطين وقطع الأودية، وما يصاحب ذلك من مخاطر قد تهدد سلامة الأرواح. وختم حديثه بقوله: «استمتعوا بجمال المطر، وتوكلوا على الرحمن، لكن لا تستهينوا بغدر الأرض ولا تغامروا بأنفسكم، فالسلامة مقدمة على كل متعة».