المسند محذرًا: لا تستهينوا بغدر الأرض بعد الأمطار أستاذ مناخ حذر المتنزهين من مصائد الطين بعد الهطولات

حذّر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، من مخاطر التنقل والتنزه في الأراضي الطينية عقب هطول الأمطار، مؤكدًا أن هذه المواقع قد تتحول إلى مصائد خطرة للمركبات، حتى بالقرب من الطرق المعبدة. وأوضح المسند أن عددًا من مناطق المملكة شهدت منذ ليلة البارحة أمطارًا متواصلة وغزيرة، نتج عنها جريان الشعاب والأودية وامتلاء المنخفضات بالمياه، في أجواء وصفها بالجميلة والمبشرة بالخير.
وأشار إلى أن هذه الأجواء، رغم جمالها، تتطلب قدرًا عاليًا من الحذر، مبينًا أن الأراضي الطينية بعد الهطولات المطرية تصبح شديدة الخطورة، وقد تتسبب في تعثر المركبات أو انزلاقها، سواء في الطرق غير المعبدة أو حتى القريبة من الأسفلت.
ودعا المسند المتنزهين ومحبي متابعة الأمطار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالخروج عن الطرق المعبدة، لافتًا إلى أن مثل هذه الحالات المطرية تشهد ارتفاعًا في حوادث التعثر في الطين وقطع الأودية، وما يصاحب ذلك من مخاطر قد تهدد سلامة الأرواح. وختم حديثه بقوله: «استمتعوا بجمال المطر، وتوكلوا على الرحمن، لكن لا تستهينوا بغدر الأرض ولا تغامروا بأنفسكم، فالسلامة مقدمة على كل متعة».