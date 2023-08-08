تنفيذ 1797 جولة على منافذ بيع الذهب وتحرير 272 مخالفة في الربع الثاني لـ 2023

وشهدت الجولات تحرير 272 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، شملت عدم وجود دمغة، ونقص بيانات الفواتير، وعدم وجود ترخيص، ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب كل من يخالف النظام بالسجن لمدة تصل لسنتين وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.