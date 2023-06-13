نظام المعاملات المدنية يستكمل منظومة التشريعات ويصون الحقوق ويخدم الاقتصاد

أولت رؤية 2030 اهتمامًا خاصًا بكل جوانب الحياة الاجتماعية والقضائية والتجارية داخل المملكة، في مسعى منها إلى إعادة صياغة الكثير من الأمور التي كانت تحتاج إلى ترتيب وضبط وتجهيز، وهو ما نجحت فيه الرؤية حتى اليوم، وحققت فيه تقدمًا ملحوظًا عندما نظمت الكثير من المجالات، عبر فرض التشريعات والأنظمة الجديدة، التي غيرت من الشكل الخارجي للمملكة، وصولاً إلى نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء أمس.