وزير الصحة : مستشفى جامعة جازان واعد ويقدم خدمات رائعة لأهالي المنطقة

وصف وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل مستشفى جامعة جازان بالواعد، وأكد أهمية دعم المستشفى ليُسهم في تقديم الخدمات الطبية النوعية لأهالي المنطقة، منوهًا بتميز مخرجات الجامعة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى الجامعي مساء اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة والمدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي الدكتور أنور مكين.
وبدأت الجولة، بشرح قدمه عمداء وعميدات الكليات الصحية أمام وزير الصحة، حول إسهامات الكليات الصحية في دعم القطاع والسوق الصحي بالكوادر البشرية، إلى جانب التعريف بالدعم الموجه لمخرجات الكليات الصحية لزيادة مقاعد التدريب خلال فترة دراستهم ومرحلة الامتياز، كما تعرف على إسهامات الجامعة في استحداث برامج للدراسات العليا الطبية والتخصصية، وفقًا لرؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
واستمع الوزير "الجلاجل" خلال الزيارة إلى شرح حول مراحل تشغيل المستشفى ومؤشرات الأداء التي حققها المستشفى من خدمات وبرامج لمنسوبي الجامعة وأفراد مجتمع منطقة جازان، وتجول في عددٍ من العيادات والمراكز الصحية تضمنت مركز الصحة النفسية، ومركز العلاج الطبيعي، وعيادة العيون، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وأقسام التنويم.
من جانب آخر، أشاد رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بما توليه القيادة الرشيد – حفظها الله - من دعم واهتمام بالجامعة ومنسوبيها، مثمنًا تكامل الجهود بين وزارتي الصحة والتعليم، والجامعة وصحة جازان بما يحقق رقي وتميز الخدمات الصحية بالمنطقة، كما قدم شكره لوزير الصحة على دعمه الكبير للمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى الجامعي يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بما يضمه من استشاريين وأطباء وكوادر صحية وفنية.