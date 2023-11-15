وزير الصحة : مستشفى جامعة جازان واعد ويقدم خدمات رائعة لأهالي المنطقة

من جانب آخر، أشاد رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني بما توليه القيادة الرشيد – حفظها الله - من دعم واهتمام بالجامعة ومنسوبيها، مثمنًا تكامل الجهود بين وزارتي الصحة والتعليم، والجامعة وصحة جازان بما يحقق رقي وتميز الخدمات الصحية بالمنطقة، كما قدم شكره لوزير الصحة على دعمه الكبير للمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى الجامعي يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بما يضمه من استشاريين وأطباء وكوادر صحية وفنية.