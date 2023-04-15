أمير تبوك يلتقي أهالي ضباء بحضور مسؤولي المحافظة

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء اليوم؛ أهالي محافظة ضباء، ومديري الإدارات الحكومية، بحضور المحافظ محمود بن حسين الحربي.
وفي بداية اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة، نقل الأمير للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، منوهًا إلى ما تشهده محافظة ضباء من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى ما ستوفّره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة التي يشرف عليها سمو ولي العهد، حفظه الله، شخصيًّا من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص، وما ستحدثه تلك المشاريع من نقلة حضارية كبيرة، تهدف إلى تنمية الإنسان السعودي، وتطوير مقدراته، باعتباره الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية.
كما نوه إلى الجهود والإمكانيات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والمصلين والزائرين قاصدي المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك، التي سهلت أداءهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
سائلًا في الختام المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها واستقرارها في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله. عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.