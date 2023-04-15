أمير تبوك يلتقي أهالي ضباء بحضور مسؤولي المحافظة

وفي بداية اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة، نقل الأمير للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، منوهًا إلى ما تشهده محافظة ضباء من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى ما ستوفّره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة التي يشرف عليها سمو ولي العهد، حفظه الله، شخصيًّا من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص، وما ستحدثه تلك المشاريع من نقلة حضارية كبيرة، تهدف إلى تنمية الإنسان السعودي، وتطوير مقدراته، باعتباره الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية.