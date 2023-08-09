"مفتي دافينا بألبانيا" يشكر القيادة الرشيدة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها بالرياض
رفع مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا، الشيخ بليدار علي، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اللفتة الكريمة ومد يد العون له؛ سائلًا الله أن يُديم على المملكة عزها وتقدّمها ورقيها، وأن يجزي ولاة أمرها كل خير على عنايتهم ورعايتهم للمسلمين بالعالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب نجاح العملية الجراحية التي أجريت له يوم أمس، كما قدّم الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على التسهيلات والرعاية التي وجدها منذ مغادرته لبلاده ووصوله إلى المملكة وحتى نجاح العملية التي أجريت له بمستشفى الحبيب بمدينة الرياض.
وبيّن الشيخ بليدار علي، أن هذه المكرمة التي تلقاها وحُسن الضيافة والحفاوة ليست غريبةً على هذا البلد وأهله الذي منذ تأسيسه وهو يكرس جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين؛ وخاصة أهل العلم، وهذا يشجع المسلمين كافة أن يدعو لهذه البلاد الطيبة بأن يبارك فيها ويوفقها لخدمة الإسلام والمسلمين.
واختتم تصريحه داعيًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا لما تُقدمه للإسلام والمسلمين في كل أنحاء المعمورة.