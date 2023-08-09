"مفتي دافينا بألبانيا" يشكر القيادة الرشيدة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها بالرياض

جاء ذلك في تصريح صحفي له عقب نجاح العملية الجراحية التي أجريت له يوم أمس، كما قدّم الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على التسهيلات والرعاية التي وجدها منذ مغادرته لبلاده ووصوله إلى المملكة وحتى نجاح العملية التي أجريت له بمستشفى الحبيب بمدينة الرياض.