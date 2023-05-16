33% من حالات تعاطي المخدرات بين الأبناء.. سببها مشاكل الوالدين

وبحسب الأبحاث فإن 56% من المتعاطين أعمارهم دون 19 سنة، 4% تعاطوا المخدرات قبل سن الثالثة عشرة، فيما تقل فرص من تجاوز سن 22 وقوعهم في تعاطي المخدرات وهذا مرتبط بالنمو والقدرة على صناعة القرارات، وأن تأثير المخدرات أعقد وأخطر الظواهر الاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات حول العالم في الوقت المعاصر، كما أنها تعد القضية الأولى على المستوى الدولي في أي مجتمع، كونها تصيب المجتمع في الصحة العقلية مما يفقد المجتمع القدرة على صناعة القرار والتصرفات الصحيحة مما يفقدهم القدرة على تحمل المسؤولية، وتحمل المخاطر الكبيرة المرتبطة بالسلوكيات، وخاصة العنف الأسري والمجتمعي .