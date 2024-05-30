إنجاز جديد.. الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية يرقّي كأس فيصل إلى "الفئة الثالثة"

وبهذه المناسبة، قال زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل: "تمثل ترقية شوط كأس الملك فيصل إلى الفئة الثالثة علامة فارقة في سباقات الطائف، كونه أول سباق فئوي يقام في ميدان الملك خالد، ونحن فخورون بارتقاء مستوى سباقاتنا، سواء كانت للخيل العربية الأصيلة أو خيل الثروبريد الأصيلة، خلال موسمي الطائف والرياض، ويظل الارتقاء بمستوى هذه السباقات إلى المستويات العالمية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية".