نوفمبر المقبل.. "صحة الطائف" تستعد لإطلاق مؤتمر "طب الأسنان 2022"

وأكد مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، نائب رئيس لجان المؤتمر الدكتور فؤاد الثبيتي، أن المؤتمر سوف يناقش آخر المستجدات، ويدعم كفاءة العاملين في مجال طب الأسنان؛ لا سيما وأن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة متحدثين من أهم مختصي طب الأسنان؛ الأمر الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في هذا المجال، كما أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مهارة وكفاءة ممارسي طب وجراحة الأسنان، وفتح آفاق لتعزيز التعاون العلمي والبحثي؛ بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمة المقدمة.