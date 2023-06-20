انقلاب صيفي وظهور الأفاعي.. "الحصيني": حصّن نفسك وأهلك مع "التويبع"

قال الباحث في الطقس، عضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو أول أيام التويبع، وفيه يظهر نجم الدبران؛ حيث أيامه 13 يوماً، وهو بين نجم الثريا والجوزاء، والنجم الثاني من طوالع فصل الصيف.