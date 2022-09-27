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"السواحة "يهنئ ولي العهد بصدور الموافقة الملكية برئاسته مجلس الوزراء

رفع الشكر للقيادة على تجديد الثقة له وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة
واس
واس

هنَّأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي أن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وتفصيلاً، رفع السواحة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الغالية بتجديد تكليفه وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.

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