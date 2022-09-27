"السواحة "يهنئ ولي العهد بصدور الموافقة الملكية برئاسته مجلس الوزراء

هنَّأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي أن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.