آثار سلبية ومعالجة والرياض تتصدرها.. 1100 بلاغ بيئي تشهدها المملكة في 60 يومًا

وبيّن المركز، أن البلاغات البيئية في الرياض كان الأكثر بعدد 268 بلاغًا من إجمالي البلاغات؛ فيما تعامل المفتشون البيئيون مع 203 بلاغات في المنطقة الشرقية، أما منطقة مكة المكرمة فعالج فيها مفتشو المركز 172 بلاغًا، بينما توزعت بقية البلاغات على بقية مدن ومحافظات المملكة.