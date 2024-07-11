اعرف حقك.. تعرّف على المبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية

كما أوضح أنه يمكن للعميل الاستفادة من المبلغ المستثنى من الحجز في حال تم إيداع المبلغ بعد الحجز. وفي حال تم إيداع المبلغ المستثنى من الحجز ثم ورده فإن إجراءات الحجز تشمل هذا المبلغ.