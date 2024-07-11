اعرف حقك.. تعرّف على المبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية

أوضح حساب البنك المركزي السعودي الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي، أن المبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية.
وقالت حساب لـ"ساما" عبر منصة "إكس": إن النسبة المستثناة من الحجز على الراتب: رواتب الموظفين، ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري.
وتابع حساب "ساما" في إنفوجرافيك توعوي الخميس: أما المعاشات التقاعدية: فألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري.
وتابع: بعض المبالغ المودعة في الحساب وتخص برامج التعويض والدعم الحكومي: على سبيل المثال: دعم الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن.
كما أوضح أنه يمكن للعميل الاستفادة من المبلغ المستثنى من الحجز في حال تم إيداع المبلغ بعد الحجز. وفي حال تم إيداع المبلغ المستثنى من الحجز ثم ورده فإن إجراءات الحجز تشمل هذا المبلغ.