الإعلان عن بدء إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"

وتوفر المباني المكتبية الخمسة منخفضة الارتفاع، ما يقارب 39 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، ومساحة أرضية إجمالية تبلغ حوالي 47 ألف متر مربع، يحتوي على أكثر من 1000 موقف للسيارات، وبقدرة استيعابية تصل إلى 4000 شخص، بالإضافة إلى منشأة رياض أطفال؛ وتعكس الواجهة الخارجية للمباني، تراث الدرعية العريق الذي يمتد إلى نحو 300 عام، كما ستوفر المنطقة الكثير من الضوء الطبيعي والمناطق الخارجية ومساحات العمل المرنة.