حالة نادرة بعد عقم 6 سنوات.. ولادة ثلاثة أطفال "توائم" في نجران

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبيرة، وأن المريضة سبق لها تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.