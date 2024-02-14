اتفاقية تعاون بين "بر جدة" وشركة "بأيدينا للصناعة" لتأهيل الأسر لإنتاج الأقمشة والمنسوجات وطرحها بالأسواق

وأضاف "برناوي": "لقد جاء برنامج تأهيل وتدريب السيدات والفتيات لإنتاج المنتجات القماشية والمنسوجات لسوق العمل، في ظلّ حرصنا على إحداث أثر تنموي ومجتمعي مستدام، من خلال العمل على تنفيذ المبادرة الوطنية التي ستقام على مستوى المملكة في هذا الشأن، وهي مبادرة مجتمعية مقدمة من بنك التنمية المجتمعية، منطلقين من محاور رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهدافنا في تأسيس وتشغيل حاضنات إنتاج وتوفير دخل مستدام للمستفيدات يساهم في تمكين الأسر المنتجة وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة".