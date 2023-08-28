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"الجبير" يستعرض مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط العلاقات بين البلدين

على هامش الدورة الـ18 لمؤتمر منتدى بليد الإستراتيجي الدولي 2023
عادل الجبير خلال لقائه طارق أحمد
عادل الجبير خلال لقائه طارق أحمد

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الإستراتيجي الدولي 2023م.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
سلوفينيا
مؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي

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