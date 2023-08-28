"الجبير" يستعرض مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط العلاقات بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الإستراتيجي الدولي 2023م.