بالفيديو .. "دهانات الجزيرة" ترعى معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين"

وأقام المنتدى 12 ورشة عمل بمحاور مهمة ومشاركة 46 متحدثاً، جميعها تتعلق بالمدن السعودية والتأثير الإيجابي لمبادرة الرؤية على المدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية، كما ناقش المنتدى ممارسات وتجارب تطوير المدن والتنمية الحضرية، إضافة إلى ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية واستدامتها، وأثر مبادرات الرؤية في استراتيجيات خدمات المدن الذكية.