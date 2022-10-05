بالفيديو .. "دهانات الجزيرة" ترعى معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين"

شاركت "دهانات الجزيرة" في معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين"، الذي نظمته مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية في مدينة الرياض، وصاحب المعرض منتدى "آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية".
وجاءت هذه المشاركة انطلاقاً من حرص "دهانات الجزيرة" على حضورها في المحافل المحلية المهمة في المجال العقاري والتنموي، بصفتها الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسعت "دهانات الجزيرة" من خلال مشاركتها في المعرض، الذي استمر خمسة أيام، إلى تعريف المهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية على آخر منتجاتها وألوانها وحلولها الإنشائية، وما توفره من منتجات عديدة ومتكاملة تحل كافة المشاكل المعمارية التي تواجه المهندسين في مشاريعهم.
وتشرّفت "دهانات الجزيرة" ممثلةً بالأستاذ وائل بن محمد الرميح عضو مجلس الإدارة بتكريم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وذلك لرعايتها الماسية للمعرض.
شهد المعرض مشاركة أكثر من 70 جهة وقطاعاً ومؤسسة على رأسها وزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة أرامكو وغيرها من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والعقارية، بالإضافة إلى أبرز المشاريع الكبرى السعودية التي تحقق رؤية 2030 ومن أهمها مشروع "ذا لاين" الواقع في نيوم.
يذكر أن المنتدى المصاحب للمعرض قدّم 10 جلسات حوارية، من أهمها جلسة حوارية بعنوان "تأثير مبادرات رؤية 2030 على المدن السعودية"، شارك فيها كل من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
وأقام المنتدى 12 ورشة عمل بمحاور مهمة ومشاركة 46 متحدثاً، جميعها تتعلق بالمدن السعودية والتأثير الإيجابي لمبادرة الرؤية على المدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، والاستدامة في الإسكان والتحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية، كما ناقش المنتدى ممارسات وتجارب تطوير المدن والتنمية الحضرية، إضافة إلى ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات البلدية واستدامتها، وأثر مبادرات الرؤية في استراتيجيات خدمات المدن الذكية.