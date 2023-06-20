"إنسان" في خدمة ضيوف الرحمن.. 31 كشافاً وأكثر بمعسكرات المشاعر ومكة

وأوضح مدير عام الجمعية محمد المحارب، أن أبناء "إنسان" على أتم الجاهزية والاستعداد، حيث أقيمت لهم ورش عمل، ودورات تدريبية كشفية بالكامل تعرّفوا خلالها على القوانين والأنظمة الكشفية، وسيعمل أبناء "إنسان" في إطار المهام المنوطة بهم من قِبل جمعية الكشافة التي تشمل مختلف القطاعات، وتضمنت مراكز الإرشاد ووزارة الصحة، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق الأنظمة التي تتعلق بالحج.