"إنسان" في خدمة ضيوف الرحمن.. 31 كشافاً وأكثر بمعسكرات المشاعر ومكة

تشارك الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
ومن المقرر مشاركة 31 كشافاً ومشرفين، إضافة إلى متطوعين اثنين؛ حيث يسهمون مع الوحدات الكشفية المخصّصة لإرشاد الحجاج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وأوضح مدير عام الجمعية محمد المحارب، أن أبناء "إنسان" على أتم الجاهزية والاستعداد، حيث أقيمت لهم ورش عمل، ودورات تدريبية كشفية بالكامل تعرّفوا خلالها على القوانين والأنظمة الكشفية، وسيعمل أبناء "إنسان" في إطار المهام المنوطة بهم من قِبل جمعية الكشافة التي تشمل مختلف القطاعات، وتضمنت مراكز الإرشاد ووزارة الصحة، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق الأنظمة التي تتعلق بالحج.
وكشف "المحارب" أن الجمعية تشارك سنوياً في موسم الحج، وتسعى من خلال مشاركة أبنائها ضمن الفرق الكشفية والتطوعية إلى غرس روح التطوع في نفوس الكشافة والجوّالة وحب العمل وخدمة الآخرين، إضافة إلى تنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة، وإظهار الدور الاجتماعي لجمعية الكشافة العربية السعودية بصفة عامة والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص على بناء الشخصية الاجتماعية الفاعلة للأبناء وإتاحة الفرص لهم للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن ونيل الأجر والثواب مما ينعكس على الروح المعنوية ورفع الهمة لديهم لخدمة الوطن في مواضع أخرى.