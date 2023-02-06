"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها مجدداً قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، إضافة إلى فرض الحصار على مدينة أريحا، وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.