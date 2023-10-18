"فيصل بن فرحان" يدعو المجتمع الدولي للتحرك لإقامة ممرات إنسانية بغزة

دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي إلى النظر في الأوضاع الإنسانية في غزة والتحرك لإقامة ممرات إنسانية آمنة.
جاء ذلك الاجتماع الاستثنائي العاجل للتعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في غزة، حيث يناقش وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.
وقال وزير الخارجية: نؤكد رفضنا القاطع للأعمال العدائية في غزة.
من ناحيته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي: نشكر المملكة على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأضاف "المالكي": شعبنا يتعرض لأبشع جرائم الإبادة في غزة.
وانطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية، في جدة.
ويبحث الاجتماع آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية.